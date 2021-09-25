Известная артистка и участница шоу "Танці з зірками" Джамала рассказала, какие отношения на шоу между конкурсантами

Как передеает Politeka.net, Джамала является известной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на международном конкурсе Евровидение. Недавно стало известно, что артистка стала новой участницей шоу "Танці з зірками", где выходит на паркет со своим напарником Антоном Нестерко.

На этот раз певица опубликовала несколько фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, уже состоялся третий эфир шоу "Танці з зірками". Проект уже успел покинуть Иван Люленов со своей партнершей Яной Цибульской и Александра Машлятина(девушка заменяла Анастасию Оруджову) с Денисом Самсоном. Джамала решила рассказать, какие отношения между оставшимися участниками проекта. Она показала соместное фото с Александрой Зарицкой в обнимку и также со Станисловом Горуной.

"Про дружбу на шоу "Танці з зірками"



На самом деле, проникаешься абсолютно ко всем. Нет времени на склоки 😂 Мы все тааааак заняты одним большим делом — сделать классно свой номер. Этот здоровый эгоизм в проекте позволяет работать и дружить на максимум. Интереснейшая для меня история.

Повторяю вновь и вновь, вообще недооценивала всю сложность проекта. Я посвящаю ему не просто кусочек своего времени, а абсолютно всю себя.

Чтобы поддержать нас с Антоном Нестерко — отправляйте во время эфира 07 на номер 7914. До встречи на паркете!



P. S. Если не успела сделать фото со всеми, это только потому, что все заняты", - объяснилась певица.

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