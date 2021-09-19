Известная украинская певица Джамала, принимающая участие в шоу "Танці з зірками", рассказала о проблемах, которые она испытывает
Звезда решилась принять участие в популярном проекте "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Партнером артистки стал профессиональный танцор Антон Нестерко.
Пара много репетирует, даже несмотря на проблемы с которыми столкнулась.
В новых сторис Джамала рассказала, что она заболела.
"Друзья, как вы? Я настроена решительно. Сейчас еду на репетицию и подумала о том, что на этой неделе у меня не было даже времени постить какие-то сторис. Ну, правда, мы очень стараемся, много репетируем... даже с соплями, но хотим вас удивлять и радовать в это воскресенье", - рассказала певица.
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Кадры звезда записывала в машине, она была без макияжа.
"Берегите здоровье. Сезонное ОРВИ никто не отменял. 1) полный нос соплей, 2) отсутствие маникюра, но полное сердце любви", - написала артистка.
Также Джамала рассказала о своем партнере.
"Антон Нестерко не устает вдохновлять и поражать меня. А я стараюсь в свою очередь удивить его", - поделилась Джамала.
Далее певица показала кадры с репетиции. Нестерко не мог отдышаться после танца, но все же попросил, чтобы голосовали за их пару.
Напомним, Джамала рассказала, кто стал ее партнером по "Танцях з зірками"
А еще Politeka писала, что Джамала в полупрозрачном платье не сдержала чувств перед эфиром "Танцiв з зiрками"
Также Politeka сообщала, что Джамала после "Танцiв з зiрками" решилась на еще один рискованный опыт