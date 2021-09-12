Дмажала в сверкающем образе заинтриговала кадрами, сделанными перед выступанием на "Танці з зірками"

Сейчас популярная певица крымско-татарского происхождения принимает участие в самом танцевальном шоу страны под названием «Танці з зірками". Джамала уже выходила в эфир в прошлое воскресенье и вот она снова готовится танцевать на паркете со своим партнером Антоном Нестерко.

Перед зрителями появится в сверкающем полупрозрачном платье золотистого цвета. Свой искристый наряд Джамала дополнила необычным головным убором, а также лучезарной улыбкой.

«Ну что, готовы ко второму номеру этой парочки?

Потому что мы с @anton.nesterko настроены удивлять и радовать. Но без вашей поддержки далеко не утанцуем 😂 Готовьте попкорн, ваши голоса и крутой вечер, который вы проведёте в компании 1+1», - написала она.

Зрители с нетерпением ждут выступления своей любимицы. Об этом они пишут ей в комментариях.

"Победительница ты наша, ждем с нетерпением",

"Только вперед к успеху", - пишут в сети.

Ранее певица призналась, что долго не решалась принять приглашение для участия в проете, к тому же, ее отговаривали родные – родители и муж. Но артистка нашла выход из ситуации и твердо намерена доказать себе и зрителям – она сможет покорить паркет легендарного шоу.

Напомним, что Джамала из "Танцiв з зiрками" в неоновом платье раскрыла личные секреты красоты.

Как сообщала Politeka, Джамала из "Танців з зірками" показала свою старшую сестру-красотку.

Также Politeka писала, что Джамала в красном платье с разрезом засветила похудевшие формы к "Танці з зірками".