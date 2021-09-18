Украинская певица Джамала показала себя и рассказала о переменах в жизни
Как пишет Politeka.net, Джамала является известной певицей из Украины, победившей на международном конкурсе Евровидение. Сейчас красотка решила себя попробовать в "Танцях з зірками", где партнером девушки стал Антон Нестерко. Певица также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Джамала показалась в белой фате. Красотка также поделилась снимком со свадьбы, времен беременности, с ребенком, а также из других самых важных событий в ее жизни.
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На самом деле, тут можно было бы перечислить много важных событий — победа на Новой волне, встреча мужа, рождение первого и второго ребенка. Но есть два года, которые для меня предрешили историю: 2016 — поворотная в моей творческой жизни победа на Евровидении, «1944» — не только победная песня, но история моей семьи, изменившая ход целого рода Джамаладиновых.
Конечно, за эти 5 лет я рассказала очень многое про все эти события. Но есть кое-что, о чем я не говорила никогда. У моей къарткъартаны (прабабушки) было пятеро детей. Самая младшая дочь Сусана, которая не выдержала двухнедельного пути в товарном вагоне по дороге в среднюю Азию во время депортации. И четверо сыновей, которых прабабушка вырастила, поставила на ноги. И всем им — Айяру, Сейяру, Айдеру, Исмету— удалось вернуться на родину в Крым. Среди них мой родной дедушка Айяр. Насколько же сильна любовь и преданность родным краям, не устаю этому удивляться каждый раз!", - написала Джамала.
Фанаты, влючая Софию Ротару, поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Читаю и мурашки по коже! Удачи завтра, ждём выступления!", "Джамала, очень похожа на бабушку", "Горжусь тем, что живу с Вами в одной стране. Желаю много хороших, важных моментов в дальнейшем житти.Радуйте нас своим творчеством и вдохновляйте".
Напомним, Джамала во время «Танців з зірками» загремела в скандал с продюсером
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