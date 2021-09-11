Известная артистка и участница шоу "Танці з зірками" Джамала показала, как готовится к эфиру со своим партнером Антоном Нестерко

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Ранее сообщалось, что Джамала стала участницей шоу "Танці з зірками". На кадрах она рассказывает, что после репетиций к концерту она приехала на тренировку со своим партнером по "Танцях з зірками" Антоном Нестерко

"Тренеровочка между тренеровочками и концертами", - сообщила Джамала.

В какой-то момент она показывает своего партнера и они начинают дурачиться на камеру.

"После саундчека перед выступлением можно немножко и отдохнуть, и потренироваться", - сказала певица.

Ранее сообщалось, Джамала после "Танцiв з зiрками" решилась на еще один рискованный опыт: "Совершенно другой мир"

Также, Джамала из "Танців з зірками" показала свою старшую сестру-красотку: "Это невероятное счастье, что..."

Politeka рассказывала, Джамала в красном платье с разрезом засветила похудевшие формы к "Танці з зірками": кадры



