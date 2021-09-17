Украинская певица Джамала решилась на приобретение элитного участка земли

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, а также триумфатором Евровидения, где победила с песней 1944. А недавно красотка решила принять участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал Антон Нестерко.

А на днях стало известно, что Джамала приобрела земельный участок в элитном поселке Крюковщина. Данный населенный пункт называют украинским Беверли-Хиллз, где живут отечественные звезды. Там уже обзавелись имуществом Дмитрий Монатик, Алена Шоптенко, Надоя Дорофеева и Владимир Дантес, а также мама троих детей и певица Анастасия Приходько,

Информацию о покупке опубликовали на Ютуб-канале "Новини.Live". Отмечено, что красотка приобрела 12 соток земли под застройку. Но пока работ на участке не наблюдается.

Стоит отметить, что Джамала еще в прошлом году говорила о желании жить в частном доме.

"В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме", - писала певица.

Напомним, Джамала в полупрозрачном платье не сдержала чувств перед эфиром "Танцiв з зiрками"

А еще Politeka писала, что Джамала честно показала, как проходит подготовка к эфиру "Танців з зірками"

Также Politeka сообщала, что Джамала и Ольга Харлан показали, как их мучают на "Танцях з зірками"



