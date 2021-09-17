Украинская певица, победительница «Евровидения» и участница «Танцев со звездами» Дмажала разошлась со своим продюсером

Как передает Politeka.net, в передаче «Зірковий шлях» Игорь Тарнопольский рассказал, что артистка внезапно приняла такое решение, о чем сообщила ему.

«Скандал между Джамалой и ее экс-продюсером. Почему певица внезапно разорвала творческие отношения? Игорь Тарнопольский @ igor.tarnopolskyy и @jamalajaaa сотрудничали 11 лет. Впрочем, после того, как клипы звезды начали исчезать с YouTube, стало известно - пошли разными путями», - анонсировали сюжет авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать конфликт артистки с продюсерами.

«Я думаю, что для продюсера небольшая потеря. Тоже мне "звезда". То один не нравится, то другой», «Она пренебрежительная, не считаю ее никакой звездой», «Не люблю ее творчество, тоже мне «звезда», «Зажралась, творчество её не очень. Конечно, каждому не угодишь, но песни так себе», - пишут пользователи сети.

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