Відома артистка і учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала показала, як готується до ефіру зі своїм партнером Антоном Нестерко
Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Так, цього разу артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Раніше повідомлялося, що Джамала стала учасницею шоу "Танці з зірками". На кадрах вона розповідає, що після репетицій до концерту вона приїхала на тренування зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Антоном Нестерко
"Тренеровочка між тренеровочками і концертами", - повідомила Джамала.
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У якийсь момент вона показує свого партнера і вони починають дуріти на камеру.
"Після саундчека перед виступом можна трошки і відпочити, і потренуватися", - сказала співачка.
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