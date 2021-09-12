Дмажала в блискучому образі заінтригувала кадрами, зробленими перед виступом на "Танці з зірками"

Зараз популярна співачка кримсько-татарського походження бере участь в самому танцювальному шоу країни під назвою «Танці з зірками". Джамала вже виходила в ефір минулої неділі і ось вона знову готується танцювати на паркеті зі своїм партнером Антоном Нестерко.

Перед глядачами з'явиться в блискучому напівпрозорому платті золотистого кольору. Свій іскристий наряд Джамала доповнила незвичайним головним убором, а також променистою посмішкою.

"Ну що, готові до другого номера цієї парочки?

Тому що ми з @anton.nesterko налаштовані дивувати і радувати. Але без вашої підтримки далеко не утанцюємо 😂 готуйте попкорн, ваші голоси і крутий вечір, який ви проведете в компанії 1+1», - написала вона.

Глядачі з нетерпінням чекають виступу своєї улюблениці. Про це вони пишуть їй в коментарях.

"Переможниця ти наша, чекаємо з нетерпінням",

"Тільки вперед до успіху", - пишуть в мережі.

Раніше співачка зізналася, що довго не наважувалася прийняти запрошення для участі в проеті, до того ж, її відмовляли рідні – батьки і чоловік. Але артистка знайшла вихід із ситуації і твердо має намір довести собі і глядачам – вона зможе підкорити паркет легендарного шоу.

Нагадаємо, що Джамала з "Танців з зірками" в неоновій сукні розкрила особисті секрети краси.

Як повідомляла Politeka, Джамала з "Танців з зірками" показала свою старшу сестру-красуню.

Також Politeka писала, що Джамала в червоній сукні з розрізом засвітила схудлі форми до"Танці з зірками".