Українська співачка Джамала зважилася на придбання елітної ділянки землі

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою, а також тріумфатором Євробачення, де перемогла з піснею 1944. А нещодавно красуня вирішила взяти участь у новому сезоні шоу" Танці з зірками", де її партнером став Антон Нестерко.

А днями стало відомо, що Джамала придбала земельну ділянку в елітному селищі Крюківщина. Даний населений пункт називають українським Беверлі-Хіллз, де живуть вітчизняні зірки. Там вже обзавелися майном Дмитро Монатік, Олена Шоптенко, Надоя Дорофєєва і Володимир Дантес, а також мама трьох дітей і співачка Анастасія Приходько,

Інформацію про покупку опублікували на Ютуб-каналі "Новини.Live". Зазначено, що красуня придбала 12 соток землі під забудову. Але поки робіт на ділянці не спостерігається.

Варто відзначити, що Джамала ще в минулому році говорила про бажання жити в приватному будинку.

"Останнім часом все частіше думаю, що було б добре жити у власному будинку", - писала співачка.

Нагадаємо, Джамала в напівпрозорій сукні не стримала почуттів перед ефіром "Танців з зірками"

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