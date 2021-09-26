Участница "Танців з зірками" певица Джамала пошла на смелый эксперимент с внешностью, чем очень удивила поклонников

38-летняя исполнительница выделилась в "Ночь латины" - именно латиноамериканским танцам посвящен четвертый выпуск шоу. Джамала опублкиовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которым показала новый образ, передает Politeka.net.

Певица позировала в коротеньком черном платье с красным узором и разрезами по бокам. Но не одним откровенным нарядом приковала к себе взгляды Джамала. Из брюнетки она превратилась в блондинку.

"Очень круто, что благодаря @ tanci1plus1 можно оказаться, где угодно. Сегодня вместе с Антоном Нестерко и @freedomballet_official мы перенесем вас в жаркий зажигательный латинский клуб. Готовы окунуться в ритмы ча-ча-ча? Тогда включайте 1plus1. И не забывайте поддерживать нас во время голосования. Ваша Сусанита Гонсалес Санчес", - подписала кадры Джамала.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное. Резкая смена цвета волос вызвала споры в комментариях. Некоторые в шутку сравнили прическу Джамалы с прической певицы Натальи Могилевской.

"Вы совсем как Шер😍"

"Вау, какой крутой образ🔥🔥😮😮"

"Што иии Джамала блондинка!? Ничего себе 😳😳"

"Это парик Могилевской? 😂"

"Идет блонд )"

"Не пойму - это парик, действительно свои волосы? Выглядит очень натурально (если можно так назвать окрашенные волосы)) 🔥😍"

"Ау... Блонд...😏 так дерзко и необычно 😁👏"

"Что-то новое!.. Но, думаю, это не будет вредно для здоровья?"

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