Участница "Танців з зірками" певица Джамала пошла на смелый эксперимент с внешностью, чем очень удивила поклонников
38-летняя исполнительница выделилась в "Ночь латины" - именно латиноамериканским танцам посвящен четвертый выпуск шоу. Джамала опублкиовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которым показала новый образ, передает Politeka.net.
Певица позировала в коротеньком черном платье с красным узором и разрезами по бокам. Но не одним откровенным нарядом приковала к себе взгляды Джамала. Из брюнетки она превратилась в блондинку.
"Очень круто, что благодаря @ tanci1plus1 можно оказаться, где угодно. Сегодня вместе с Антоном Нестерко и @freedomballet_official мы перенесем вас в жаркий зажигательный латинский клуб. Готовы окунуться в ритмы ча-ча-ча? Тогда включайте 1plus1. И не забывайте поддерживать нас во время голосования. Ваша Сусанита Гонсалес Санчес", - подписала кадры Джамала.
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Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное. Резкая смена цвета волос вызвала споры в комментариях. Некоторые в шутку сравнили прическу Джамалы с прической певицы Натальи Могилевской.
"Вы совсем как Шер😍"
"Вау, какой крутой образ🔥🔥😮😮"
"Што иии Джамала блондинка!? Ничего себе 😳😳"
"Это парик Могилевской? 😂"
"Идет блонд )"
"Не пойму - это парик, действительно свои волосы? Выглядит очень натурально (если можно так назвать окрашенные волосы)) 🔥😍"
"Ау... Блонд...😏 так дерзко и необычно 😁👏"
"Что-то новое!.. Но, думаю, это не будет вредно для здоровья?"
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