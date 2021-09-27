Українська співачка Джамала, яка бере участь у "Танцях з зірками", захопила зміною образу

38-річна виконавиця в четвертому випуску шоу раптово з'явилася з білявим волоссям. До того ж танцювала вона в ефектній сукні. У Мережі активно обговорюють новий образ співачки, а також її танці, передає Politeka.net.

"Джамала в цьому ефірі, своїм танцем, Ча ча ча, перформансом-реалльно вразила! Прогрес в танцях видно абсолютно всім, всій країні🔱. Прям ефект несподіванки !!! Що стосується іміджу "спокусливої Блондинки" - то все ОК. тотальний Кайф", " мені обдному вона на Бузову схожа в Блонді?", "Прекрасна у всіх образах!♥️ Танець неймовірний!🔥🔥🔥", "Молодець Джамала", - пишуть в коментарях на сторінці проєкту.

Нагадаємо, за своє Ча-ча-ча Джамала та її партнер Антон Нестеренко отримали від суддів 29 балів. Вплинути на оцінку журі ще можуть глядачі.

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