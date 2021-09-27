Украинская певица Джамала показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Джамала является успешной украинской певицей. Исполнительница победила на Евровидении с песней 1944 и активно строит свою карьеру. В последнем выпуске "Маскарад-2" артистка выступила с яркой песней. Джамала в Инстаграм показала свой необычный образ, а также закулисье проекта.

В новом сторис, которое Джамала записала, певица появилась в ярком костюме. Красотка идеально подчеркнула фигуру корсетом, впечатлив фигурой.

"Возвращение гаргоны", - сказалла девушка в видео.

Красотка также опубликовала пост, где впечатлила своим пением.

"Я - Медуза Горгона в "Маскараде". Признавайтесь, кто догадался?

Должен сказать, что это одно из самых сложных шоу, в которых мне приходилось участвовать. Во-первых, несмотря на кажущуюся легкость, я спела нифига себе Плавалагуну. Более того, в Маскараде голос не меняют технически, поэтому я должна самостоятельно сделать все, чтобы вы не узнали меня. Во-вторых, все время я передвигалась в мешке (да-да, буквально с мешком на голове), все время - с незнакомыми людьми. Поверьте, мой внутренний экстраверт сопротивлялся! Наконец, мой образ - элегантный и абсолютно непревзойденный благодаря мастерам извне, и очень тяжелый и неудобный внутри. Настоящее испытание весом камни, десятков метров ткани и маской с подачей воздуха внутрь", - написала Джамала под роликом.

Санина из The Hardkiss прокомментировала видео: "Ты была крутая".

Фанаты посмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Узнала ещё на первом эфире, сразу же сказала всем что если это не Джа, то я не её поклонница и никогда её не была. Спасибо за то что так радуете!!! Ваш голос Джа, неимоверно", "Догадалась с первой ноты, и даже движения рук ваши)))", "Мощно. Но мы узнали сразу, у кого ещё может быть такой диапазон?", "И тут мы все офигели".

Напомним, на шоу "Маскарад-2" рассекретили Кошку и Медузу Горгону, украинцы разочарованы

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