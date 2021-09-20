Фанаты "Танців з зірками" шокированы, что паркет покинула "не та" пара

"Год, который изменил мою жизнь". Именно так звучала тема тема третьего эфира, состоявшегося 19 сентября. Каждая звезда поделилась своими воспоминаниями о лучшем, или наоборот – худшем году жизни, который сделал их такими, какие они есть. К сожалению, паркет покинула одна пара, набравшая наименьшее количество баллов.

В зоне риска оказались Лида Ли и Алексей Базела, Алексей Суровцев и Мария Колосова, Александра Машлятина и Денис Самсон. По результатам голосования зрителей и по общим баллам от судей из "Танців" выбыли последние из них.

"В третьем эфире шоу «Танці з зірками» оставляет пара Александра Машлятина и Денис Самсон @mashliatina @denys_samson!", - говорится в новом посте на официльной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.

Актриса "Женского квартала" Машлятина и хореограф Самсон исполнили в третьем выпуске самбу под песню "Дежавю".

Машлятина пришла на "Танці з зірками" после того, как ее подруга и коллега получила травму и не смогла продолжить участие на проекте.

Пользователи бурно обсуждают событие. Многие называют выбывшую пару сильной и намекают на то, что паркет должны были покинуть или Джамала, или Melovin.

"Почему, сильная же пара. И достойна как минимум дойти до семёрки лучших"

"А долго будем Джамалу тянуть😂?? - мне нравится Джа как человек, но в танцах она самая слабая, это моё мнение"

"жаль😂Я вообще забаню этот проект😂"

"Несправедливо, она бы ещё многое показала. Сегодня должна была явно уйти Джа. Это был полный провал"

"Как по мне, то это должна была быть Джа( - либо Меловин"

Напомним, что солистка KAZKA показала новый образ для третьего выпуска "Танців з зірками", фото: "Мы готовы!"

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