Украинцам рассказали, чего ждать от нового эфира шоу "Танці з зірками"

Участники стараются удивить зрителей своими номерами, передает Politeka.net. В новом посте в Инстаграм проекта опубликовали несколько кадров из предыдущих выпусков, а также рассказали, чего ждать - от нового.

Так, оказывается для очередного эфира готовится номер, посвященный бывшему судье шоу Григорию Чапкису. Отметим, легендарный хореограф умер на 92 году жизни. Перед этим танцор болел коронавирусом.

Ранее зрители возмутились, что первый эфир не был посвящен умершему артисту. Продюсер шоу Владимир Завадюк успокоил всех поклонников, ведь, по его словам, готовится целый эфир, вдохновленный его талантом.

Также в новом выпуске на звездном балконе будет встречать участников телеведущая Маша Ефросинина, а приглашенной судьей станет певица Оля Полякова. Примечательно, что ранее артистка участвовала на проекте, и ее часто критиковало жюри.

"Нас ждет очень интересный вечер 😉 Одна из пар станцует под живое исполнение ALEKSEEV @alekseev_officiel песни «Океана стали»!... А откроют феерический эфир наши судьи с общим выступлением 😱", - написали авторы публикации.

За полчаса пост собрал более 600 лайков и много комментариев:

"Жду зажигательную Ча-ча-ча от MELOVIN и Лизы Русиной 🔥", "Жду, думаю будет замечательный, душевный вечер вместе с "Танцы со звездами") Участникам удачи и вдохновения в их номерах!!!".

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