Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилиана, показала кадры нежности с мужем

Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но держали это в секрете до 2016-го, пишет Politeka.net. Примечательно, что пара начала строить отношения еще в 2007 году, а шесть лет назад у нее родился сын.

В одном из интервью Влад Яма признался, что влюбился в Лилиану практически с первого взгляда.

Сейчас супруги не перестают объясняться друг другу в любви, а также часто делают романтические фотосессии.

Так, Лилиана показала новые кадры нежности с мужем, снятые в Греции. Девушка позировала в длинном розовом платье и на каблуках, она обнималась с мужем на фоне заката солнца.

"Каждый, кто лайкнет это фото, обязательно найдет любовь, если еще не нашел. ♥ ️🥰 Если я что-то сказала, то так и будет.😘

А вы увидели сердце?.😇

Теплые воспоминания из Греции. ♥ ️🥰🥰🥰🥰", - написала жена хореографа.

За 11 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев:

"1! 2! 3! ❤️❤️❤️ все разные 😍🔥🔥🔥 А насчёт твоих слов кумушка моя 🤗 и правда все сбывается 🥰🥰🥰👌🏽", "конечно увидели))это ваши силуэты - это вы!И вам Любви !!!Ведь это самое прекрасное чувство на земле!❤️❤️❤️", 🔥Хорошая пара ... счастья вам и взаимопонимания 😘 видно когда счастливая семья, не надо и показухи".

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