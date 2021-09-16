Жена хореографа Влада Ямы Лилия появилась в роскошном образе

Как пишет Politeka.net, Влад и Лилия решили поженится в 2015 году, хотя до этого были долго вместе. У пары есть сын Леон, которого они долго скрывали, не показывая лица. Но теперь мальчик часто появляется в блогах мамы и папы, ведь Влад и Лилия Яма ведут активно соц.сети, где показывают не только свои рабочие будни, но и делятся личным.

В этот раз Влад сделал репост поста с фотографией, на которой он сидел вместе с супругой. Лилия была в розовом платье с открытыми плечами. Наряд был роскошным и с большим шлейфом.

"Все люди как люди, а моя Лилия звезда".

"Если вам недостаточно жарко сегодня, предлагаем посмотреть на Лилию Яму в платье. Яркая, стильная, непревзойденная. В самое сердечко", - написано было под самим постом.

"А какие ощущения в этом платье ... ммммммм ... Столько комплиментов услышала в тот вечер", - написала Лилия.

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