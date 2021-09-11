Жена Влада Ямы, судь "Танців з зірками", Лилия показала, как выглядит любовь

Как пишет Politeka.net, Лилия и Влад уже более 10 лет вместе, но оформили отношения только в 2015 году. У пары есть сын Леон, которого они долго скрывали, но теперь малыш часто мелькает со звездными родителями. Лилия, как и супруг, активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится всем интересным с украинцами.

На новых кадрах Лилия Яма показала, как гуляла по зоопарку "Страус-юг" в Мелитополе. Красотка уделила много внимания тигренку, которого бросила мама, записав сторисы.

"А потом нам показали это чудо. Их бросила мама. Боже, передать не могу, какие чувства меня переполняли. Я свечусь от счастья. Тигренок был не спокойный. Взяла его на руки и успокоился", - написала Лилия.

"Сколько любви в этом видео. Правда????", - продолжила красотка, держа зверя на руках.

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