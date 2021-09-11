Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма решил сделать супруге Лилиане приятное, но что-то пошло не по плану

Так, 39-летний танцор опубликовал новые кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстал вместе с возлюбленной в живописном уголке нашей страны, передает Politeka.net. Влад и его семья захотели понежиться под еще теплым солнышком на побережье Азовского моря на острове Бирючий (Херсонская область).

При этом, оказалось, что это немного не то, на что рассчитывала Лилиана. Между супругами произошел забавный диалог на фоне буйства природы заповедной зоны.

"Ты знаешь, как это место называют?", - спросил Яма у жены.

"Это... место влюбленных?", - предположила она.

"Это Украинские Мальдивы, помнишь я тебе обещал? Ну, вот, привез...", - ответил ей Влад.

"А можно мне классический вариант?", - возразила ему любимая.

"Наслаждайся!", - после некоторой заминки нашелся что сказать Яма.

"Ты не отделаешься!", - с наигранным возмущением ответила Лилиана.

"Ну, конечно, выполню обещание!", - а на настоящие Мальдивы все же придется везти.

Кроме хореографа и его супруги также в кадр попали их пятилетний сын Леон с дедушкой (отцом Влада).

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