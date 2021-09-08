Украинский хореограф, судья "Танців з зірками" Влад Яма растрогал признанием
Как передает Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал фото с женой, на котором семейство радостно обнималось.
«Пост о счастье. Лет 10 назад я мечтал о бусике, именно таком, как на фото. И не только о нем... Еще о 4-х детях и поездках в Крым каждый год. Ну что же, сын пока один (но время и планы на будущее есть), Крым стал слишком далеким, но наше морское путешествие в самом разгаре. И пока любимая готовит «Болоньезе», я смотрю на своих родителей, малого и чувствую любовь и счастье. Стараюсь запомнить эти секунды навсегда. Я очень богат. У меня есть Семья», - поделился откровением Яма.
В комментариях его поддержали теплыми словами.
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«Очень сильно написано! Последние строчки - до слёз!», «Волнующий пост», «Золотые слова! Здоровья крепкого вашим родителям!», «Молодцы! Да, счастье в простых вещах», «Класс) очень захотелось к родителям», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Влад Яма достал позорную оценку на «Танцах со звездами».
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма не сдержался, очарованный фотографией жены с пляжа: «А ужинать будем?».
Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как его оценила задорная хохотушка.