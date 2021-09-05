Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", дістав ганебну оцінку

Як пише Politeka.net, Влад Яма продовжує підігрівати інтерес українців до нового сезону шоу "Танці з зірками". Хореограф днями опублікував розкішну фотосесію з дружиною і сином у фотозоні "Танців", а тепер вирішив зробити ще один пост в Instagram.

На новому фото Влад Яма сидів у піджаку і водолазці. В руках хореограф тримав ганебну оцінку "1".

"Оцінки на своїх місцях, судді заряджені, можемо починати шоу невимовної краси! ..",- написав Влад Яма під публікацією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Сподіваюся в цьому сезоні Влад залишить Комарова в спокої", " за який танець ти поставиш один?", "Ліда у фіналі буде, так як вона танцює це кайф. А Макс Чмерковський зробить Танці гарячими", "удачі в шоу, друже мій".

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" розпалив інтерес кадрами з дружиною і новим суддею Чмерковським

А ще Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала, що їй довелося робити в прямому ефірі з Писанкою

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма показав показав, як виглядав з волоссям, і вразив визнанням



