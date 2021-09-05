Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", дістав ганебну оцінку
Як пише Politeka.net, Влад Яма продовжує підігрівати інтерес українців до нового сезону шоу "Танці з зірками". Хореограф днями опублікував розкішну фотосесію з дружиною і сином у фотозоні "Танців", а тепер вирішив зробити ще один пост в Instagram.
На новому фото Влад Яма сидів у піджаку і водолазці. В руках хореограф тримав ганебну оцінку "1".
"Оцінки на своїх місцях, судді заряджені, можемо починати шоу невимовної краси! ..",- написав Влад Яма під публікацією.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Сподіваюся в цьому сезоні Влад залишить Комарова в спокої", " за який танець ти поставиш один?", "Ліда у фіналі буде, так як вона танцює це кайф. А Макс Чмерковський зробить Танці гарячими", "удачі в шоу, друже мій".
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" розпалив інтерес кадрами з дружиною і новим суддею Чмерковським
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