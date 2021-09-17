Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал их с женой новые парные образы, в которых они появились на светском мероприятии

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Яма показал поклонникам эффектные парные образы, которые они с женой выбрали для выхода в свет.

Так, хореограф позировал в строгой черной рубашке с белыми пуговицами, застегнутыми под самое горло. Его жена, Лилия, выбрала черное платье с современным белым принтом. Когда пара стояла рядом, их наряды вместе выглядели очень эффектно.

«Как же мне повезло с этой красавицей! Это мы на National Bloggers Awards. Интересная, яркая, динамичная и очень современная премия. В этом году я объявлял победителя, а в следующем году ... посмотрим», - написал Яма.

«Мне тоже повезло», - написала в комментариях Лилия.

Поклонники танцора тут же отреагировали на публикацию.

«Красивая пара. Счастья вам», «Красавица ваша огонь», «Красивая пара!!! Будьте счастливы!», «Очень красивые, семейного затишья вам», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" похвастался красоткой-женой в эффектном платье.

Как сообщала Politeka, Влад Яма нарвался на критику из-за нового сезона «Танців з зірками».

Также Politeka писала, что Влад Яма с густой бородой и бокалом в руке поразил новым образом.