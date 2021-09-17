Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал их с женой новые парные образы, в которых они появились на светском мероприятии
Как пишет Politeka.net, танцор поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.
В нем Яма показал поклонникам эффектные парные образы, которые они с женой выбрали для выхода в свет.
Так, хореограф позировал в строгой черной рубашке с белыми пуговицами, застегнутыми под самое горло. Его жена, Лилия, выбрала черное платье с современным белым принтом. Когда пара стояла рядом, их наряды вместе выглядели очень эффектно.
«Как же мне повезло с этой красавицей! Это мы на National Bloggers Awards. Интересная, яркая, динамичная и очень современная премия. В этом году я объявлял победителя, а в следующем году ... посмотрим», - написал Яма.
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«Мне тоже повезло», - написала в комментариях Лилия.
Поклонники танцора тут же отреагировали на публикацию.
«Красивая пара. Счастья вам», «Красавица ваша огонь», «Красивая пара!!! Будьте счастливы!», «Очень красивые, семейного затишья вам», - пишут люди.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" похвастался красоткой-женой в эффектном платье.
Как сообщала Politeka, Влад Яма нарвался на критику из-за нового сезона «Танців з зірками».
Также Politeka писала, что Влад Яма с густой бородой и бокалом в руке поразил новым образом.