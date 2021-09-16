Известный хореограф, судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма очаровал видом в строгом элегантном костюме

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у хореографа появились фото с последнего эфира шоу. Он вальяжно расселся на красном диванчике, показывая свой лук с лучшего ракурса.

«Два эфира «Танцев» позади. Самое интересное - дальше! Как вам сезон? пишите)», - подписал снимок хореограф.

В комментариях поклонники стали делиться своими впечатлениями. Мнение насчет нового сезона разделилось, многие зрители раскритиковали новый сезон. Конечно, звезду шоу не оставили без комплиментов.

«Как по мне, сезон - слабенький. Большинство участников - малоизвестные люди. Не за кого и не за что зацепиться. Как-то так…», «Люблю и всегда восхищаюсь», «Супер», «Какой красивый мужчина», «Сезон не очень, жалко», «Влад, ты умница. Всегда элегантен. Прекрасный семьянин. Вот из таких людей должен состоять мир», - пишут пользователи сети.

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