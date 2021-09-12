Известный хореограф Влад Яма порадовал фанатов необычными фото в соцсети
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, шоумен и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, который вместе с женой воспитывает маленького сына, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поставил фанатов перед нелегким выбором, опубликовав в сети цветную и черно-белую фотографию.
На снимке Влад запечатлен, видимо, на каком-то мероприятии, он стоит с бокалом шампанского в руке и протягивает его в объектив. Перед камерой хореограф появился в стильном темном костюме с белоснежной рубашкой и черной бабочкой. На его лице густая борода, он хищно и уверено смотрит в объектив.
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В подписи к фотографиям Яма написал: "Воскресенье. Цветное или ч/б?". Пользователи тут же принялись комментировать снимки шоумена, засыпая его комплиментами: "Точно ч/б", "Цветное", "Великий Гэтсби на минималках", "Прекрасен как всегда", "Оба красивые", "Влад, ну вы просто молодец", "Огонь".
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