Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вирішив зробити дружині Ліліані приємне, але щось пішло не за планом

Так, 39-річний танцюрист опублікував нові кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких постав разом із коханою в мальовничому куточку нашої країни, передає Politeka.net. Влад і його сім'я захотіли поніжитися під ще теплим сонечком на узбережжі Азовського моря на острові Бірючий (Херсонська область).

При цьому, виявилося, що це трохи не те, на що розраховувала Ліліана. Між подружжям стався кумедний діалог на тлі буйства природи заповідної зони.

"Ти знаєш, як це місце називають?", - запитав Яма в дружини.

"Це... місце закоханих?", - припустила вона.

"Це Українські Мальдіви, пам'ятаєш я тобі обіцяв? Ну, ось, привіз...", - відповів їй Влад.

"А можна мені класичний варіант?", - заперечила йому кохана.

"Насолоджуйся!", - після деякої заминки знайшовся що сказати Яма.

"Ти не відмажешся!", - з награним обуренням відповіла Ліліана.

"Ну, звичайно, виконаю обіцянку!", - а на справжні Мальдіви все ж доведеться везти.

Крім хореографа і його дружини також в кадр потрапили їх п'ятирічний син Леон з дідусем (батьком Влада).

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками «в обнімку з дружиною приголомшив зізнанням:" я дуже багатий...»

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" не стримався, побачивши фото дружини з пляжу: "а вечеряти будемо?»

Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" показав, як його оцінила завзята реготушка: "Такого жеребця зловила!"