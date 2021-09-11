Дружина Влада Ями, судь "Танців з зірками", Лілія показала, як виглядає любов
Як пише Politeka.net, Лілія і Влад вже більше 10 років разом, але оформили відносини тільки в 2015 році. У пари є син Леон, якого вони довго приховували, але тепер малюк часто миготить із зірковими батьками. Лілія, як і чоловік, активно веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться всім цікавим з українцями.
На нових кадрах Лілія Яма показала, як гуляла по зоопарку "Страус-південь" в Мелітополі. Красуня приділила багато уваги тигреняті, якого кинула мама, записавши сторіси.
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"А потім нам показали це диво. Їх кинула мама. Боже, передати не можу, які почуття мене переповнювали. Я свічуся від щастя. Тигреня був не спокійний. Взяла його на руки і заспокоївся", - написала Лілія.
"Скільки любові в цьому відео. Правда????",- продовжила красуня, тримаючи звіра на руках.
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