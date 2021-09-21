Продюсер известной украинской певицы Джамалы Игорь Тарнопольский рассказал о разрыве сотрудничества с певицей и неожиданном разрыве рабочих отношений

Как сообщает Politeka.net, продюсер популярной украинской певицы и победительницы "Евровидения" Джамалы в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал о скандальном разрыве сотрудничества с артисткой. Оказалось, что после 11 лет работы звезда неожиданно для всех порвала со своим продюсером, не объяснив причины такого решения.

"Это было ее решение, она озвучила мне его на личной встрече. Для меня это было неожиданно, неожиданная ситуация, потому что мы все время были, находясь в работе, разрабатывая планы", - рассказал Тарнопольский.

По его словам, сейчас они работают над тем, чтобы разделить права на пени певицы. Также продюсер отметил, что, как и в любых отношениях, обе стороны, видимо, в чем-то были недовольны, поэтому так могло произойти.

Отметим, что ранее певица Джамала так же неожиданно разорвала отношения с другим своим продюсером Еленой Коляденко. Тогда, по словам артистки, продюсер требовала от нее петь на русском языке и записывать дуэты с известными российскими исполнителями. Все ради большей популярности. Однако тогда Джамала отказалась от такого пути и разорвала отношения с Коляденко.

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