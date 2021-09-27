Украинская певица Джамала, которая участвует в "Танцях з зірками" , восхитила переменой образа

38-летняя исполнительница в четвертом выпуске шоу внезапно появилась с белокурыми волосами. К тому же танцевала она в эффектном платье. В Сети активно обсуждают новый образ певицы, а также ее танцы, передает Politeka.net.

«Джамала в этом эфире, своим танцем, Ча ча ча, перформансом - реалльно впечатлила! Прогрес в танцах виден абсолютно всем, всей стране🔱. Прям эффект неожиданности !!! Что касается имиджа "Соблазнительной Блондинки" - то всё ОК. Тотальный Кайф», «Мне обдному она на Бузову похожа в блонде?», «Прекрасная во всех образах!♥️ Танец невероятный!🔥🔥🔥», «Молодец Джамала», - пишут в комментариях на странице проекта.

Напомним, за свое Ча-ча-ча Джамала и ее партнер Антон Нестеренко получили от судей 29 баллов. Повлиять на оценку жюри еще могут зрители.

Напомним, решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"

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