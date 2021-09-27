Українська співачка Джамала показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Джамала є успішною українською співачкою. Виконавиця перемогла на Євробаченні з піснею 1944 і активно будує свою кар'єру. В останньому випуску "Маскарад-2" артистка виступила з яскравою піснею. Джамала в Instagram показала свій незвичайний образ, а також закулісся проекту.

У новому сторіс, яке Джамала записала, співачка з'явилася в яскравому костюмі. Красуня ідеально підкреслила фігуру корсетом, вразивши фігурою.

"Повернення гаргони", - сказала дівчина у відео.

Красуня також опублікувала пост, де вразила своїм співом.

"Я-Медуза Горгона в"маскараді". Признавайтесь, хто здогадався?

Повинен сказати, що це одне з найскладніших шоу, в яких мені доводилося брати участь. По-перше, незважаючи на гадану легкість, я заспівала ніфіга собі Плавалагуну. Більш того, в маскараді голос не змінюють технічно, тому я повинна самостійно зробити все, щоб ви не впізнали мене. По-друге, весь час я пересувалася в мішку (так-так, буквально з мішком на голові), весь час - з незнайомими людьми. Повірте, мій внутрішній екстраверт чинив опір! Нарешті, мій образ-елегантний і абсолютно неперевершений завдяки майстрам ззовні, і дуже важкий і незручний всередині. Справжнє випробування вагою каміння, десятків метрів тканини і маскою з подачею повітря всередину", - написала Джамала під роликом.

Саніна з The Hardkiss прокоментувала відео:"ти була крута".

Фанати подивилися ролик майже 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Дізналася ще на першому ефірі, відразу ж сказала всім що якщо це не Джа, то я не її прихильниця і ніколи її не була. Спасибі за те що так радуєте!!! Ваш голос Джа, неймовірно", " здогадалася з першої ноти, і навіть руху рук ваші)))", "потужно. Але ми дізналися відразу, у кого ще може бути такий діапазон?", "І тут ми всі офігіли".

Нагадаємо, на шоу "Маскарад-2" розсекретили кішку і Медузу Горгону, українці розчаровані

А ще Politeka писала, що Джамала розкрила, які стосунки між учасниками "Танців з зірками"

Також Politeka повідомляла, що продюсер розкрив подробиці скандального розриву з Джамалою після 11 років разом



