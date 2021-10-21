26-летняя певица Jerry Heil (Александра Шемаева), которая стала ведущей бэкстейджа шоу "Україна має талант", удивила выходкой, на которую решаются только самые дерзкие.

Известная певица Джерри Хейл 21 октября отметила свое 26-летие, сообщает Politeka.net. В одной из групп в Инстаграм посвятили видео о звезде, раскрыв о ней несколько интересных фактов.

В частности, оказывается Jerry Heil - веганка и перфекционистка. Также певица знакомилась с парнями в "Тиндере" и никогда не влюблялась.

Кроме того, в августе этого года звезда удивила выходкой, на которую способны только самые деркие - девушка вышла замуж за саму себя, поцеловав зеркало.

Таким образом, Александра презентовала свою новую песню, а также призвала людей любить себя, приняв со всеми положительными и негативными сторонами.

В Сети решили поздравить Джерри Хейл с днем рождения.

"Сегодня певице исполняется 26 лет, и мы хотим @thejerryheil и в дальнейшем ломать рамки, создавать хиты и вдохновлять других быть собой", - написалиавторы поста.

За четыре часа публикация собрала более 8000 просмотров и много комментариев.

"Лучшая наша Джеришуля 💖", "С Днем рожденья!!! ❤️❤️❤️❤️", "Прекрасная девушка", - написали пользователи Сети.

Напомним, звезда Нацотбора на Евровидение потеряла голос, совершив большую ошибку.

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