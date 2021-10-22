Солистка популярной группы "Go_A", который представлял Украину на Евровидении, Екатерина Павленко увлекла поклонников выступлением в необычном костюме на конкурсе "Мисс Украина".

Как пишет Politeka.net, 33-летняя украинская певица, композитор, фронтвумен группы "Go_A", которая на конкурсе Евровидение занял пятое место, часто выступает на различных мероприятиях.

На этот раз Павленко вместе с "Go_A" пригласили выступить на конкурсе красоты "Мисс Украина-2021". Кадрами со сцены Катя поделилась в своем Instagram.

"Miss Ukraine 2021", - подписала фото певица.

Как видим, для выступления Екатерина Павленко надела необычный синий наряд с глубоким декольте и перышками. Образ исполнительница дополнила длинными серьгами, макияжем и интересным аксессуаром на лице.

Поклонники были в восторге от вида Кати, они написали много комментариев.

"Этот взгляд...💔💔💔💔", "Мисс Вселенной👑💔", "Я умерла, какая красавица перед нами💔💔💔", "Верните мне дар речи, пожалуйста ❤🥀", "Меня убили взглядом🔥", "Образ просто...вау! 🔥 ", "Непривычный образ ... но очень идет! 🔥 Гарнюня!", "С победой 👏 ", "Здесь без лишних слов, просто богиня 💔 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что солистка "Go_A" подметает улицы после триумфа на "Евровидении": "Когда много дел...".

Напомним, что звезда " Евровидения "и солистка Go_A похвасталась странными развлечениями по ночам:"Акт вандализма".

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