Солістка українського гурту Go_A, яка підкорила глядачів на» Євробаченні " цього року, вирушила на відпочинок до Італії, де оприлюднила інтригуючі кадри з весілля.

Кілька днів тому Катерина розповіла, що вирушає на відпочинок до Італії. Тепер звідти виконавиця ділиться барвистими кадрами, показує багато своїх Селфі і публікує знімки з дивовижними пейзажами.

Не обійшлося і без чуттєвих і навіть інтригуючих фото. Катерина показала знімки справжнього італійського весілля, демонструючи вихід у світ вже заміжньої пари з церкви. Задоволені наречений і наречена позували перед цілим натовпом і отримали гул схвального поплескування і посвистування.

Сама Катерина образи дівчини і її коханого коментувати не стала, але показала їх здалеку біля входу до церкви. Світле кремове плаття з довгою фатою виглядало яскраво на тлі оточення.

Сама Катерина опублікувала і свої Селфі, засвітивши образ дня-звичний образ в чорних тонах.

Також Катерина Павленко поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, знаменитість показала мальовниче фото, зроблене в італійській комуні Позітано. На знімку Павленко позувала в чорній сукні на тлі гірського містечка і моря. Яскравий захід, яким насолоджувалася виконавиця, зробив знімок більш барвистим, а зав'язці на сукні Катерини надали її образу романтичну нотку.

Нагадавши, солістка Go_A в чорному купальнику на завязочках поніжилася на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, зірка Євробачення і солістка go_a побачилася з батьком через багато років.

Також Politeka писала, що зірку "Євробачення" солістку Go_a Катю Павленко покусали в Італії.