Солистка украинской группы Go_A, покорившей зрителей на «Евровидении» этого года, отправилась на отдых в Италию, где обнародовала интригующие кадры со свадьбы.
Несколько дней назад Катерина рассказала, что отправляется на отдых в Италию. Теперь оттуда исполнительница делится красочными кадрами, показывает много своих селфи и публикует снимки с удивительными пейзажами.
Не обошлось и без чувственных и даже интригующих фото. Катерина показала снимки настоящей итальянской свадьбы, демонстрируя выход в свет уже замужней пары из церкви. Довольные жених и невеста позировали перед целой толпой и получили гул одобрительного похлопывания и посвистывания.
Сама Катерина образы девушки и ее возлюбленного комментировать не стала, но показала их издалека у входа в церковь. Светлое кремовое платье с длинной фатой выглядело ярко на фоне окружения.
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Сама Катерина опубликовала и свои селфи, засветив образ дня – привычный образ в черных тонах.
Также Екатерина Павленко поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
Так, знаменитость показала живописное фото, сделанное в итальянской коммуне Позитано. На снимке Павленко позировала в черном платье на фоне горного городка и моря. Яркий закат, которым наслаждалась исполнительница, сделал снимок более красочным, а завязке на платье Екатерины придали ее образу романтичную нотку.
Напомним, солистка Go_A в черном купальнике на завязочках понежилась на отдыхе.
Как сообщала Politeka, звезда Евровидения и солистка Go_A увиделась с отцом спустя много лет.
Также Politeka писала, что звезду "Евровидения" солистку Go_A Катю Павленко покусали в Италии.