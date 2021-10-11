Известная артистка и звезда Евровидения-2021 Екатерина Павленко, которая является солитской группы "Go_A" показала, с кем проводит время в Италии.

Катя Павленко является известной солисткой группы "Go_A", которая прославилась на конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Там группа поразила всю Европу своим талантом и необычным стилем. В этом году группа заняла 5-ое место на конкурсе, и была в лидерах по голосованию зрителей. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз Катя Павленко опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Сейчас артистка находится в Италии, город Равелло.

Далее певица показала, что во время дождя взяла черного кота на руки под зонт.

"Вы его видите?", — спросила Катя Павленко.

После этого, зверь напал на артистку и укусил её за руку.

"Мега кусь", — прокомментировала певица.

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