Известная артистка и звезда Евровидения-2021 Екатерина Павленко, которая является солитской группы "Go_A" показала, с кем проводит время в Италии.
Катя Павленко является известной солисткой группы "Go_A", которая прославилась на конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Там группа поразила всю Европу своим талантом и необычным стилем. В этом году группа заняла 5-ое место на конкурсе, и была в лидерах по голосованию зрителей. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на этот раз Катя Павленко опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Сейчас артистка находится в Италии, город Равелло.
Далее певица показала, что во время дождя взяла черного кота на руки под зонт.
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"Вы его видите?", — спросила Катя Павленко.
После этого, зверь напал на артистку и укусил её за руку.
"Мега кусь", — прокомментировала певица.
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