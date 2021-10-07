Солистка группы Go_A Катя Павленко рассказала, что росла без отца, а потом и вовсе осталась на улице
Как сообщает Politeka.net, известная певица, солистка группы Go_A Катя Павленко в программе "ЖВЛ" рассказала, что ее детство было тяжелым, она росла без отца. Семья будущей звезды была очень бедной, а сама Катя стала замкнутой и стеснительной, она не знала отцовской любви.
Как оказалось, отец ушел от матери, когда будущей певице не исполнилось и года. Ее растили бабушка с дедушкой, ведь мама все время пропадала на работе, чтобы хоть как-то обеспечивать семью.
Со своим отцом Павленко познакомилась уже в юности – когда ей было 17 лет она решила, что готова встретится со своим родителем.
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"Когда мне было 17 лет, я подумала, что уже достаточно взрослая и могу туда поехать. И я поехала, познакомилась с его семьей. Там оказалось, у меня два брата еще есть, папины сыновья", - поделилась Катя.
Напомним, Солистка Go_A высказалась о Тине Кароль с Сердючкой, и о своей жизни после "Евровидения": "Эшелон звезд в стразах".
Как сообщала Politeka, Солистка Go_A Павленко резко ответила на претензии лидера "Антител" Тополи: "Выйдете и сделайте".
Также Politeka писала, что Звезда "Евровидения" и солистка Go_A Катя Павленко почти не общается с мамой: "Есть точка невозврата".