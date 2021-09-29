Солистка известной украинской группы "Go_A" Катя Павленко порадовала поклонников эффектной фотографией

Как пишет Politeka.net, группа "Go_A" и его 33-летняя фронтвумен Екатерина Павленко прославились после победы на Национальном отборе-2020 с песней "Соловей". Однако из-за пандемии песенный конкурс пришлось отложить, потому Павленко и "Go_A" представляли Украину на 64 песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах уже с песней "Шум" и заняли в финале пятое место.

Сейчас музыканты активно гастролируют по Украине. В своем Instagram Катя Павленко часто делится с поклонниками фотографиями и видео с концертов. На этот раз певица опубликовала фото со сцены в укороченной блузке и черных брюках, на котором засветила плоский живот.

"Время летать", - загадочно написала Катя.

Поклонники поставили почти десять тысяч лайков и написали много комментариев.

"Богиня🤍 Просто лучшая!!! 🙌🏼 ", "Просто космическая! 😍✨Лучшая 💖💖💖 На ваших концертах, от ваших песен, душа летит прямо в небеса 🌌🌌💫 ", "Несравненная ❤️🔥🔥🔥 ", "ваууу 😍 я тебя люблю очень 😍 ты непревзойденная 🔥🔥❤️ ", "Просто космос 🔥❤️ ", "Катюша, вау! ❤️", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что солистка Go_A Павленко удивила кадром звездной жизни: "Опа, а в мешке что?".

Напомним, что солистка Go_A Павленко поразила эффектным образом на концерте в Виннице: "Лучшие".

A еще Politeka сообщала, что солистка Go_A Павленко оказалась с мамой на улице и чуть не умерла: "Весила 43 кг...".