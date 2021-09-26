Солістка українського гурту Go_А Катя Павленко повеселила новим кадром

Як пише Politeka.net, знімком співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Після феєричного виступу Go_A на» Євробаченні", популярність групи різко зросла не тільки в Україні, а й за кордоном. Катя Павленко з колективом тепер активно виступає, А також радує шанувальників кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Так, на новому фото Катя відображена в чорному плащі. На плечі вона тримає чорний пакет. Але родзинкою став дорожній конус, який співачка одягла на голову.

"Time to make money", - підписала співачка кадр.

Знімок активно коментують у мережі

"Це я ошатна йду викидати сміття і зустрічаю буквально всіх своїх знайомих", "готова обкладинка до нового альбому", "дуже незвично", "Ось це Я розумію, зоряне життя", "а в мішку гриби", "Катя, признавайся хто в пакеті?", "Зірка Голлівуду", "Ідеально", "Опа, а в мішку що?", "Головне зі сміттєвим пакетом і конусом", "Нескінченно обожнюю😍", "Королева", - пишуть в коментарях.

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