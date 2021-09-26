Солистка украинской группы Go_A Катя Павленко повеселила новым кадром

Как пишет Politeka.net, снимком певица поделилась на своей странице в Инстаграм. После феерического выступления Go_A на «Евровидении», популярность группы резко возросла не только в Украине, но и за рубежом. Катя Павленко с коллективом теперь активно выступает, а также радует поклонников кадрами на своей странице в Инстаграм.

Так, на новом фото Катя запечатлена в черном плаще. На плече она держит черный пакет. Но изюминкой стал дорожный конус, который певица надела на голову.

"Time to make money", - подписала певица кадр.

Снимок активно комментируют в Сети

«Это я нарядная иду выкидывать мусор и встречаю буквально всех своих знакомых», «Готовая обложка к новому альбому», «Очень необычно», «Вот это я понимаю, звездная жизнь», «А в мешке грибы», «Катя, признавайся кто в пакете?», «Звезда Голливуда», «Идеально», «Опа, а в мешке что?», «Главное с мусорным пакетом и конусом», «Бесконечно обожаю😍», «Королева», - пишут в комментариях.

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