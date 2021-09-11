Триумфатор "Евровидения 2021", фронтвумен группы Go_A Катя Павленко потрясла откровением, рассказав о своем детстве и юности

33-летней певице пришлось многое перенести в прошлом, что, возможно, повлияло на ее нынешнее мировоззрение. Так, Павленко в интервью "Зірковому шляху" рассказала, как чуть не умерла и как жила с мамой "по друзьям" на родной Чергниговщине, передает Politeka.net.

С детства Кате пророчили большое оперное будущее. Впрочем, мечту перечеркнули семейная драма и болезнь. Когда ей было 8, умер ее дедушка. Тогда мама поссорилась с братом, дядей Кати, с которым делила большой дедовский дом. Так женщина с ребенком оказались на улице.

"Я дядю любила, вообще любила свою семью... Очень сложная ситуация была. Квартиру снять было нереально и постоянно какие-то друзья были мамины, я жила у двоюродной бабушки", - рассказала Павленко.

Помочь им с мамой было некому. Со своим отцом Катя не общается.

"Отца я видела в последний раз 12 лет назад. Мне было 18, когда мы с ним познакомились. С отцом как-то не сложилось", - поделилась она.

Солистка Go_A отмечает, что долгое время злилась на маму, "а потом поняла, она же не специально, что бы было с другими людьми, окажись они в подобной ситуации".

В конце концов спустя годы скитаний они поселились в своем недостроенном доме без отопления. Возможно, переохлаждение и привело к проблемам с легкими.

Отрезок жизни с 14 до 17 лет Катя провела по больницам.

"Залечили так, что я весила 43 кг и ничего не помогало", - что конкретно было с девушкой, она не комментирует, но в Сети есть информация, что в ее легких нашли опухоль и ее дважды вытягивали с того света. В конце концов, Катю поставили на ноги киевский врачи.

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