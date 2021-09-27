Українська співачка Катя Павленко, зірка go_a, показала себе з ранку
Як пише Politeka.net, Катя Павленко стала популярною співачкою, будучи солісткою групи Go_A. красуня стала відомою на всю Україну, коли колектив виграв національний відбір Євробачення, а після цього успішно виступив на міжнародному шоу. Не забуває Катя і про Instagram, де веде активно сторінку, радуючи фанатів всім новим.
На нових сторіс Павленко показала, як почала новий день. Красуня записала сторіс, де сиділа в готелі номера, надівши толстовку.
"Доброго ранку, хлебоделы. Я вже з чаркою", - сказала Катя.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася з вимогою до українців: "Пообіцяйте, що..."
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Мішиною після сварки: "Відчепися"
Красуня підняла келих з мінералкою, продемонструвавши свою чарку.
На ще одному сторі Катя була вже в окулярах. Як можна побачити, одне скло у дівчини випало.
"Коротше, ситуація наступна. Прокидаюся вранці в автобусі, а у мене нові окуляри", - сказала Павленко.
Нагадаємо, солістка Go_A Павленко вразила ефектним образом на концерті у Вінниці
А ще Politeka писала, що солістка Go_A з трибуни шоу "Співають всі" висловилася про український шоубіз
Також Politeka повідомляла, що рідкісне фото юної солістки go_a розбурхало мережу, ще не брюнетка і не зірка "Євробачення"