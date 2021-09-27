Українська співачка Катя Павленко, зірка go_a, показала себе з ранку

Як пише Politeka.net, Катя Павленко стала популярною співачкою, будучи солісткою групи Go_A. красуня стала відомою на всю Україну, коли колектив виграв національний відбір Євробачення, а після цього успішно виступив на міжнародному шоу. Не забуває Катя і про Instagram, де веде активно сторінку, радуючи фанатів всім новим.

На нових сторіс Павленко показала, як почала новий день. Красуня записала сторіс, де сиділа в готелі номера, надівши толстовку.

"Доброго ранку, хлебоделы. Я вже з чаркою", - сказала Катя.

Красуня підняла келих з мінералкою, продемонструвавши свою чарку.

На ще одному сторі Катя була вже в окулярах. Як можна побачити, одне скло у дівчини випало.

"Коротше, ситуація наступна. Прокидаюся вранці в автобусі, а у мене нові окуляри", - сказала Павленко.

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