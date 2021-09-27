Отечественная певица Катя Павленко, звезда Go_A, показала себя с утра
Как пишет Politeka.net, Катя Павленко стала популярной певицей, являясь солисткой группы Go_A. Красотка стала известной на всю Украину, когда коллектив выиграл национальный отбор Евровидения, а после этого успешно выступил на международном шоу. Не забывает Катя и об Инстаграм, где ведет активно страничку, радуя фанатов всем новым.
На новых сторис Павленко показала, как начала новый день. Красотка записала сторис, где сидела в отеле номера, надев толстовку.
"Доброе утро, хлебоделы. Я уже с рюмкой", - сказала Катя.
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Красотка подняла бокал с минералкой, продемонстрировав свою рюмку.
На еще одном стори Катя была уже в очках. Как можно увидеть, одно стекло у девушки выпало.
"Короче, ситуация следующая. Просыпаюсь утром в автобусе, а у меня новые очки", - сказала Павленко.
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