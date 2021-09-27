Отечественная певица Катя Павленко, звезда Go_A, показала себя с утра

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко стала популярной певицей, являясь солисткой группы Go_A. Красотка стала известной на всю Украину, когда коллектив выиграл национальный отбор Евровидения, а после этого успешно выступил на международном шоу. Не забывает Катя и об Инстаграм, где ведет активно страничку, радуя фанатов всем новым.

На новых сторис Павленко показала, как начала новый день. Красотка записала сторис, где сидела в отеле номера, надев толстовку.

"Доброе утро, хлебоделы. Я уже с рюмкой", - сказала Катя.

Красотка подняла бокал с минералкой, продемонстрировав свою рюмку.

На еще одном стори Катя была уже в очках. Как можно увидеть, одно стекло у девушки выпало.

"Короче, ситуация следующая. Просыпаюсь утром в автобусе, а у меня новые очки", - сказала Павленко.

Напомним, солистка Go_A Павленко впечатлила эффектным образом на концерте в Виннице

А еще Politeka писала, что солистка Go_A с трибуны шоу "Співають всі" высказалась об украинском шоубизе

Также Politeka сообщала, что редкое фото юной солистки Go_A взбудоражило Сеть, еще не брюнетка и не звезда "Евровидения"



