Катя Павленко с группой Go_A выступила в Виннице

Как пишет Politeka.net, группа Go_A стала очень популярной после того, как пробилась на шоу "Евровидение", после чего заняла там второе место среди зрительского голосования. Клип выступления посмотрели миллионы людей по всему миру. Теперь коллектив активно гастролирует по Украине, радуя фанатов своей музыкой.

На новых кадрах, которые опубликовали на страничке Go_A, группа выступала на День города в Виннице. Катя Павленко с другими участниками группы порадовала жителей города украинской музыкой.

"Винница, были рады выступить на вашем Дне Города! Спасибо за теплый прием

А уже сегодня ожидайте нас во Львове на фестивале в 21:00", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда вас ждать в Днепре", "Лучшие, спасибо вам", "Пришла на концерт только ради вас. Спасибо, что приехали. Вы самые лучшие! У меня болели ноги, потому что танцевала весь ваше выступление", "Очень хотела вас увидеть и не успела, так жаль ... приезжайте снова к нам !!!", "Вы крутые были вчера".

Напомним, солистка Go_A Павленко оказалась с мамой на улице и чуть не умерла

А еще Politeka писала, что солистка Go_A с трибуны шоу "Співають всі" высказалась об украинском шоубизе

Также Politeka сообщала, что солистка Go_A Павленко, уехав в Бельгию, озадачила новым фото



