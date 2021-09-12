Катя Павленко з групою Go_A виступила у Вінниці

Як пише Politeka.net, група go_a стала дуже популярною після того, як пробилася на шоу "Євробачення", після чого зайняла там друге місце серед глядацького голосування. Кліп виступу подивилися мільйони людей по всьому світу. Тепер колектив активно гастролює Україною, радуючи фанатів своєю музикою.

На нових кадрах, які опублікували на сторінці Go_A, група виступала на День міста у Вінниці. Катя Павленко з іншими учасниками гурту порадувала жителів міста українською музикою.

"Вінниця, були раді виступити на вашому Дні міста! Дякую за теплий прийом

А вже сьогодні чекайте нас у Львові на фестивалі о 21: 00", - написано було під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Коли вас чекати в Дніпрі", "кращі, спасибі вам", " прийшла на концерт тільки заради вас. Дякую, що приїхали. Ви найкращі! У мене боліли ноги, тому що танцювала весь ваш виступ", "дуже хотіла вас побачити і не встигла, так шкода ... приїжджайте знову до нас !!!", "Ви круті були вчора".

Нагадаємо, солістка Go_A Павленко опинилася з мамою на вулиці і мало не померла

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