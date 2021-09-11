Тріумфатор "Євробачення 2021", фронтвумен гурту Go_A Катя Павленко потрясла одкровенням, розповівши про своє дитинство і юність

33-річній співачці довелося багато перенести в минулому, що, можливо, вплинуло на її нинішній світогляд. Так, Павленко в інтерв'ю "Зірковому шляху" розповіла, як мало не померла і як жила з мамою "по друзях" на рідній Чергніговщині, передає Politeka.net.

З дитинства Каті пророкували велике оперне майбутнє. Втім, мрію перекреслили сімейна драма і хвороба. Коли їй було 8, помер її дідусь. Тоді мама посварилася з братом, дядьком Каті, з яким ділила великий дідівський будинок. Так жінка з дитиною опинилися на вулиці.

"Я дядька любила, взагалі любила свою сім'ю... Дуже складна ситуація була. Квартиру зняти було нереально і постійно якісь друзі були мамині, я жила у двоюрідної бабусі", - розповіла Павленко.

Допомогти їм з мамою було нікому. Зі своїм батьком Катя не спілкується.

"Батька я бачила востаннє 12 років тому. Мені було 18, коли ми з ним познайомилися. З батьком якось не склалося", - поділилася вона.

Солістка Go_A зазначає, що довгий час злилася на маму, "а потім зрозуміла, вона ж не спеціально, що б було з іншими людьми, якби вони опинилися в подібній ситуації".

Зрештою через роки поневірянь вони оселилися в своєму недобудованому будинку без опалення. Можливо, переохолодження і призвело до проблем з легенями.

Відрізок життя з 14 до 17 років Катя провела по лікарнях.

"Залікували так, що я важила 43 кг і нічого не допомагало", - що конкретно було з дівчиною, вона не коментує, але в Мережі є інформація, що в її легенях знайшли пухлину і її двічі витягали з того світу. Зрештою, Катю поставили на ноги київський лікарі.

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