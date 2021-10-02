Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала об отношениях с мамой

В своих давних интервью певица рассказывала о натянутых отношениях с матерью, сообщает Politeka.net.

По словам Кати Павленко, мама не понимает профессии артиста. Даже после участия дочери в международном песенном конкурсе "Евровидение", та интересовалась, когда девушка вернется домой и пойдет на работу.

В новом интервью Славе Демину на "Слава+" Катя рассказала, что у нее сейчас не натянутые отношения с мамой.

"Я как в 18 лет покинула дом, так я как-то и не общалась толком... Мы общяались, мы созваниваемся. Она ко мне приезжает, может у меня переночевать... Мы разные... Нам очень сложно общаться", - поделилась Павленко.

По словам певицы, у нее много всего происходит в жизни, и у нее нет желания все рассказывать, ведь это займет очень много времени.

"Я помню в детстве мы с мамой душевно общались и я маму любила больше всех", - поделилась звезда.

По словам Кати Павленко, "разлом" в отношениях произошел из-за ее обид на мать.

"Есть точка невозврата. Я очень не люблю, когда из-за того, что я всех понимаю и ко всем хорошо отношусь этим пользуются. Я этого не люблю и сразу пресекаю", - поделилась артистка.

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