Солистка группы "Go_A" Катя Павленко поделилась своим мнением о популярности

Группа "Go_A" в 2021 году заняла пятое место на песенном конкурсе "Евровидение", сообщает Politeka.net. После этого о коллективе заговорила вся Европа, однако пока группе не удалось стать еще популярнее.

В новом интервью Славе Демину на "Слава+" Катя Павленко ответила на вопрос, почему "Go_A" пока не стала такой же известной, как Верка Сердючка, Тина Кароль, и "Океан Эльзы".

"У нас нет такого стремления, нам сейчас все хватает, мы сейчас едем выступать в Европу, мы поем украинским языком и люди нам подпевают", - поделилась Катя.

По словам певицы, без какой-либо рекламы группа собирает много зрителей, и это не только украинцы. Как отметила артистка, что на выступление "Go_A" приезжают даже из США. Артистка понимает, что это "отголоски" Евровидения.

Павленко отметила, что не хочет попасть в "эшелон звезд в стразах".

"У нас нет стремления попасть в формат радиостанций, в эшелон рок-звезд, типа в "стразах". У нас совсем другая история, у нас цель делать какую-то концептуальную музыку. Да, мы сделали "Солов'я", да, мы сделали "Шум" такими больше форматными... сейчас мы двигаемся в сторону концептуальных песен", - подчеркнула Павленко.

Отметим, ранее Екатерина Павленко на шоу "Співають всі" заявила, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми пойдет молодежь.

"Согласитесь, наша молодежь не пойдет, извините меня, уважаемые артисты, за стразами, за тем, что было десять лет назад, она пойдет за красными носками, за настоящим", - сказала солистка "Go_A".

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