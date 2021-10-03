Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала о конфликте с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей

После победы на Нацотборе на песенный конкурс "Евровидения" группу "Go_A" засыпали комплиментами, сообщает Politeka.net. Пользователи сети пророчили коллективу первые места.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя обратил внимание на первую песню "Соловей", с которой группа планировала выступить в прошлом году. По его словам, композиция была не этно, как заявлялось.

"Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. О обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама не хочет, но... никуда не денется", - заявил Тополя.

В новом интервью в программе "Слава+" Катя Павленко рассказала, что думает о ситуации. Певица вспоминала, что тогда журналисты попросили ее прокомментировать слова певца, а она даже не поняла о чем идет речь.

"Много звезд нас комментировали, мне звонят и спрашивают: "Как в прокомментируете?". Да мне все равно... Если вы знаете, как правильно, то выйдете и сделайте", - поделилась Катя Павленко.

Кроме того, артистка добавила, что сейчас они встречаются с Тарасом Тополей по другой теме.

"Мы сейчас уже воюем за тему авторских прав в Украине", - отметила звезда, сообщив, что этот вопрос ее и Тополю объединил.

Напомним, что звезда "Евровидения" и солистка Go_A Катя Павленко почти не общается с мамой

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