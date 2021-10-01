Солистка группы "Go_A", которая учавствовала в "Евровидении", Катя Павленко дала интервью ведущему Славе Демину

Солистка "Go_A" Катя Павленко рассказала Славе Демину на "Слава+" о продолжении истории, произошедшей на шоу "Співають всі", где она была одной из судей, сообщает Politeka.net.

В одном из выпусков проекта Екатерина высказала мысль, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми пойдет молодежь.

"Согласитесь, наша молодежь не пойдет, извините меня, уважаемые артисты, за стразами, за тем, что было десять лет назад, она пойдет за красными носками, за настоящим", - сказала солистка "Go_A".

С таким мнением оказался не согласен Иво Бобул.

"Он на меня "напал" тогда в коридоре... сказал, что я вообще принцесса, и что я обидела всех артистов", - рассказала Павленко, добавив, что еще сказал ей артист: "У меня звездная болезнь, я - принцесса, и мне надо спуститься на землю... Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация".

После этого случая Катя Павленко говорит, что с ней можно нормально пообщаться всем, только если он не Иво Бобул. Однако при этом певица уверяет, что нормально относится ко всем, ведь все люди разные и у каждого свое восприятие мира.

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