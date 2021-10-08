Солистка известной украинской группы "Go_A" Катя Павленко отправилась на отдых, где хорошо проводит время и откуда активно делится красочными снимками в социальной сети Инстаграм.

Популярная исполнительница не говорит о личной жизни в сети и не публикует много фото в простых образах. Екатерина предпочитает показывать нейтральные моменты из жизни, а также рассказывать о своей работе.

В этот раз Павленко поделилась чувственным снимком из отдыха, которым порадовала фанатов. Не только пейзаж и красивый вид привлекли к себе внимание.

«Время почувствовать что-то особенное» - написала под кадром Екатерина.

Поклонники поспешили отреагировать и похвалить фигуру певицы:

«Анжелы только не хватает :(; это тот купальник который подарила женщина Тараса?); Сколько же там градусов?; какая температура в Италии? пока на расслабоне, на чилле; Мои глаза словили кайф ... ❤; Классно, что вы наконец на отдыхе 😎😎; Если меня спросят, что такое идеал, я просто покажу этот файл; Нашумели, теперь можно и отдохнуть!».

Напомним, группа "Go_A" и его 33-летняя фронтвумен Екатерина Павленко прославились после победы на Национальном отборе-2020 с песней "Соловей". Однако из-за пандемии песенный конкурс пришлось отложить, потому Павленко и "Go_A" представляли Украину на 64 песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах уже с песней "Шум" и заняли в финале пятое место.

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