Солістка групи "Go_A" Катя Павленко показала, чим займалася вночі з другом в центрі української столиці, кадри вона опублікувала в сторіс свого Instagram.
Катя Павленко, як солістка групи "Go_A" стала набирати популярність після заняття п'ятого місця на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", повідомляє Politeka.net.
Зараз співачку запрошують на різні зйомки, а також вона активно веде свій Instagram, де розповідає про життя і не тільки.
У нових сторіс артистка показала, як проводить ніч з другом.
Обидва прогулювалися центром Києва і малювали на стінах.
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"Вчинив акт вандалізму в центрі столиці", - написала Павленко про свої розваги.
Також пара прикрасила стару фанеру.
"Коротше, продаємо картину... Унікальну картину. Звертайтеся",-жартома вимовила Павленко, А її друг повідомив, що це арт-об'єкт.
Зазначимо, Катя Павленко з "Go_A" в недавньому інтерв'ю розповіла, що в 18 років пішла з батьківського дому.
Зараз, за її словами, у неї непрості стосунки з матір'ю. "Розлом" в їхніх стосунках стався через образи Каті на матір.
Спочатку співачка терпляче до всього ставилася, але через деякий час вона розуміє, що її добротою користується і присікає.
Нагадаємо, що зірка "Євробачення" і солістка Go_A Катя Павленко майже не спілкується з мамою
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